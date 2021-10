Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha presentato la sfida contro la Lazio nel prepartita ai microfoni di SkySport. Ecco come si è espresso il tecnico degli emiliani: "Il ritiro che abbiamo fatto non è stato punitivo, ma è servito per ritrovare la concentrazione. Abbiamo lavorato su ciò che dobbiamo lavorare come atteggiamento e concentrazione. Non basta sentirsi più forti, ma bisogna dimostrarlo sul campo. Abbiamo lavorato bene e sono convinto che faremo una buona partita. Quando incontriamo squadre più forti di noi dobbiamo prendere qualche accorgimento come oggi e vediamo a fine gara se avremo fatto bene. Non esiste un modulo determinato per vincere le partite, serve l'atteggiamento, l'intensità e la concentrazione".