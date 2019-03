Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in vista della sfida contro il Cagliari: "Stiamo meglio fisicamente, questa settimana si sono allenati tutti bene, dobbiamo migliorare per quanto riguarda l'aspetto mentale per poter camminare bene su due gambe. Bisogna cercare di avere la capacità di resistere agli urti delle sconfitte, sia nel calcio che nella vita. Non bisogna mollare mai, stiamo maturando da questo punto di vista. Il Cagliari è un'ottima squadra, viene da una vittoria contro l'Inter e ha giocatori molto forti, ma abbiamo preparato bene la gara e sappiamo di poterli battere. Santander insieme a Destro? Potrei farlo, ma solo a gara in corso perché Destro è tornato questa settimana in gruppo e ha trenta minuti nelle gambe, quasi sicuramente partirà dalla panchina. Lyanco? Lo conosco bene, pretendo che sia il leader della difesa e in settimana mi sono arrabbiato con lui per questo motivo".