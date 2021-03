L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Sampdoria: "Le prossime sono due sfide alla nostra portata, però dobbiamo rimanere sempre concentrati e cercare di fare il meglio possibile. Ora pensiamo alla Samp, sarà una gara dura, ma se mettiamo in campo il giusto atteggiamento possiamo far bene. Dipende molto da noi”.

Sulla formazione: "Dijks, Tomiyasu e Soumaoro ieri si sono allenati, sono tutti recuperabili. Barrow da esterno? Sì, come può essere che vada in panchina o che giochi da prima punta”.



Sul futuro: "Io sono concentrato per vincere e finire bene il campionato. Poi ci sarà tempo per parlare di tutto. Ritorno alla Samp? Per me Ferrero è un amico, mi sento con lui spesso, al di là del calcio. Mi è sempre venuto a trovare anche in ospedale".