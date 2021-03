La questione rinnovo di Claudio Ranieri non si è ancora dipanata. La Sampdoria aspetta di conoscere il futuro del tecnico, ed è probabile che nelle prossime settimane l'allenatore e la dirigenza blucerchiata si incontrino per capire le rispettive posizioni. Un eventuale accordo comunque sembra piuttosto complesso da individuare. Ferrero vorrebbe rinnovare soltanto a cifre sensibilmente inferiori, Ranieri invece non pare intenzionato ad abbassare le sue richieste economiche. Da qui lo stallo.



Nel frattempo, il Viperetta starebbe pensando ad una strada alternativa. Il pensiero del presidente blucerchiato sarebbe infatti quello di riportare a Genova il suo primo allenatore, ossia Sinisa Mihajlovic. Teoricamente l'allenatore è sotto contratto sino al 2023 con il Bologna e guadagna molto, ossia 2 milioni a stagione, ma alcune frizioni con proprietà e ambiente potrebbero fare il gioco della Samp.



Secondo Il Secolo XIX Ferrero è rimasto in stretto contatto con Mihajlovic da anni. I due si erano sentiti spesso durante la malattia del serbo, domenica avrebbero potuto vedersi di persona, non fosse che il patron blucerchiato è in isolamento fiduciario essendo rientrato sabato dal Kenya, e si sono sentiti recentemente per durante la performance di Sinisa a Sanremo. L'ipotesi di un Mihajlovic bis non andrebbe quindi assolutamente esclusa, nonostante le numerose difficoltà che sussistono per un'operazione del genere, e che spingono quindi la Samp a valutare pure altri profili.