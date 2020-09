Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla a Sky Sport dopo il ko contro il Milan: "​I ragazzi hanno fatto bene, sono stati in partita fino alla fine. Abbiamo fatto più tiri di loro, più conclusioni di loro, però loro avevano Ibrahimovic e noi no. E ha fatto tutto Ibrahimovic".



SU BOLOGNA - "Noi siamo Bologna, loro sono il Milan. Ogni tanto ti puoi rilassare nel corso della partita, per la forza della partita. Gli ultimi 10 minuti li abbiamo giocati solo noi. Donnarumma? Maledetto chi ha fatto esordire Donnarumma, ogni volta contro di me fa i miracoli. Ma sono felice per lui".



SU IBRAHIMOVIC - "Ha fatto la differenza, sicuramente. Con lui più forti? Sì, ma non ci vuole un ingegnere nucleare per capirlo. Gli episodi hanno favorito il Milan. Noi non siamo in grado di prendere un giocatore che può cambiare da solo una squadra, per questo puntiamo sui giovani. Supryaga mi renderebbe felice: è giovane, deve abituarsi alla Serie A, ma mi piace. Dobbiamo far crescere i giovani e puntare su di loro, sapendo che arriveranno alti e bassi".