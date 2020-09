Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, mandando un messaggio diretto a Orsolini, accostato alla Juventus in sede di mercato: "Io con Orsolini ci ho già parlato in privato, se non si sveglia finisce in tribuna. Per quanto riguarda la squadra ho visto che tutti si stanno allenando bene, anche quelli più giovani stanno guadagnando fiducia. Domani vedremo, ma sono speranzoso perché il ritiro precampionato è stato ottimo. I più esperti danno tanti consigli ai giovani e questi hanno migliorato la loro autostima”.