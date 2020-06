L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic presenta ai canali del club rossoblù la sfida con la Sampdoria: "La partita con la Juve è stata anche un confronto e quando lo si fa lo si fa con i più bravi. Sapevamo che erano avvantaggiati dall'inizio perché hanno una rosa più ampia e hanno avuto la possibilità di giocare due partite più di noi, noi abbiamo cercato di fare la nostra gara, non abbiamo prodotto molto ma sono quattro mesi che si gioca, è la prima volta senza pubblico, l'impegno c'è stato e credo che miglioreremo giocando. Ero convinto di fare bene e vincere, purtroppo non ci siamo riusciti. Per i ragazzi era importante assaporare questo periodo, si sono confrontati anche con il caldo che ci sarà domani a Genova. E' un'esperienza in più visto che nessuno aveva mai affrontato un eriodo simile, siamo curiosi di vedere quanto impiegheremo per tornare sui nostri passi. Per domani sono fiducioso, cerchiamo di lavorare sui dettagli perché da quando sono arrivato abbiamo lavorato su gruppo e principi di gioco. Ora si lavora sui dettagli, sono quelli a fare la differenza. Campionato ricomincia domani? Noi giochiamo ogni partita, in casa e in trasferta, allo stesso modo, è un caso che non si vinca più fuori di casa. Abbiamo sempre la nostra mentalità, ossia giocare per vincere e non per non perdere. Contro la Roma ho visto bene la Samp, mentre con l'Inter aveva fatto male nel primo tempo e bene nella ripresa. E' una squadra fisica, che corre e gioca anche bene, sono in un momento difficoltà e io, al di là di tutto, spero che la Samp si salvi perché ho quella città e quella squadra nel cuore. Mi piacerebbe che si salvasse anche per il mio amico Ferrero, che è stato carino con me ed è venuto a trovarmi in ospedale. Spero e faccio il tifo per loro. Rinnovi Danilo, Palacio e Da Costa? Sono importanti perché sono tre bravi ragazzi che si allenano bene e danno il buon esempio. Non so quanto potranno giocare la prossima stagione, ma è importante stiano con noi perché danno un esempio positivo. Cosa manca a Denswil? E' migliorato rispetto al suo arrivo, ha avuto anche sfortuna ma vuole imparare, è sicuramente degno del Bologna. Ho piena fiducia in lui, nessun problema. Lavoreremo per cercare di migliorare i difetti, aspettando che quando gioca faccia quello che deve. Capita di fare errori, altrimenti tutte le partite finirebbero 0-0. E' stato sfortunato che i due errori li abbia commessi liu, non cambia il mio pensiero su di lui".