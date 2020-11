Sinisa Mihajlovic è una furia dopo l'eliminazione del suo Bologna in Coppa Italia contro lo Spezia. Secondo il Corriere dello Sport, l'allenatore punta il dito contro la squadra, ma anche nei confronti della società per un mercato impalpabile e anonimo: nella rosa non c'è una vera prima punta di ruolo. Anche i dirigenti rossoblù ieri mattina hanno fatto sapere di essere furiosi con i giocatori.