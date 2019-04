Delicatissima, seppure per altri motivi, anche la sfida di domenica pomeriggio tra Fiorentina e Bologna. I viola, dopo un periodo magrissimo (otto partite senza vittoria) hanno appena sostituito Stefano Pioli con Vincenzo Montella in panchina. Secondo Snai l'arrivo del nuovo tecnico saprà dare la scossa ai toscani, favoriti a 1,87, nonostante il Bologna sia in un periodo super: da quando c'è Mihajlovic in panchina i rossoblù hanno fatto più punti che durante l'intera gestione Inzaghi, e hanno collezionato quattro successi nelle ultime cinque gare. Il blitz al Franchi viaggia a 4,50, il pareggio - buono per i rossoblu in ottica salvezza - vale 3,40. Nonostante gli alti e bassi la Fiorentina non ha mai faticato a trovare il gol in questa stagione (46 gol fatti in 31 gare, 1,5 a partita), mentre il Bologna ha tenuto una media di due reti fatte nelle ultime cinque gare. La scommessa su entrambe le formazioni a segno viaggia a 1,77