Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria: "Ho visto la Samp contro l'Inter male nel primo tempo e nel secondo tempo bene. Con la Roma meglio anche se i giallorossi male. E' una squadra fisica, che corre e che gioca anche abbastanza bene. Sono in un momento di difficoltà. Io comunque, al di là di tutto, spero che la Sampdoria si salvi perchè ho quella città e quella squadra nel cuore. Poi mi piacerebbe che si salvasse per il mio amico Ferrero che è stato carino con me e che anche quando sono stato in ospedale è venuto a trovarmi in ospedale. Spero si salvino, al di là della partita di domani, e faccio il tifo per loro".