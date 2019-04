L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina.



SULLA PARTITA - "Nelle ultime sei abbiamo fatto quattro vittorie e un pareggio, oggi abbiamo fatto meno del solito, ma lo spirito è stato giusto. Abbiamo sbagliato troppi palloni dopo averli riconquistati. Loro nel secondo tempo sono rientrati con l'atteggiamento giusto. Se pensiamo di giocare così le prossime partite sarà dura vincere"



TIFOSI VIOLA - "Non ho generalizzato, tutta la curva diceva 'serbo di m***'. Dico sempre quello che penso, ho sempre detto ciò che penso. Non voglio generalizzare, ma la curva della Fiorentina anche quando vincevamo diceva ciò, e non è una cosa positiva"



DELLA VALLE - "Dovrebbero tenerseli stretti invece di fare quello che stanno facendo"



CRESCITA - "Mi piace sempre alzare l'asticella. Ogni punto è importante per noi, e questo lo è. Non posso neanche star zitto che abbiamo fatto benissimo: guardo la prestazione e la mia squadra ha creduto poco in fase offensiva"