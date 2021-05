Oggi, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic era a Cava de’ Tirreni per ritirare il premio Santin ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai cronisti presenti.



SULL’ITALIA ALL’EUROPEO – Può fare bene. Bisogna lasciarli tranquilli perché ci sono tanti giovani, ma possono essere una sorpresa.



SUI TANTI CAMBI DI PANCHINE IN SERIE A - Sapevo che ci sarebbero stati un sacco di cambiamenti, L’anno scorso, per colpa del covid, quelli che volevano cambiare non hanno cambiato e quelli che hanno cambiato hanno fatto per il poco tempo a disposizione. Poi sono quelli più sorprendenti, come Conte, ma gli altri ce li si poteva aspettare.



SUL SUO FUTURO - In Italia in generale si sta bene, si sta bene da tutte le parti. Io se sto a Roma, se sto a Milano, se sto a Bologna, se sto a Genova sto bene. Io sono uno zingaro di natura e sto bene da tutte le parti, specialmente in Italia. È un paese bellissimo e ogni città ha qualcosa di particolare e bello.