Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla a Sky dopo la sconfitta con la Juve nell'ultima giornata di campionato: "Non commentiamo, che è meglio. Mi aspettavo di giocare la partita, ma sono usciti tutti i nostri limiti difensivi, non c'è stata gara. Non era difficile da immaginare. Abbiamo fatto errori da dilettanti".



Il serbo prosegue: "Noi ci siamo salvati e bene, credo che questo la gente lo veda. Non siamo mai entrati nella lotta per non retrocedere e questo non va sottovalutato. Se tu vedi oggi la mia squadra dici: come è possibile che questi non siano retrocessi? Abbiamo fatto male. A fine stagione quando non ti giochi nulla è tutto un fare quello che vuoi ma oggi non potevamo fare brutta figura. Se nel calcio non metti la testa non vai da nessuna parte. E' il nostro limite".