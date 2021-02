Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla così di Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, in conferenza stampa: “Io ho contattato Pippo ancora prima che il Bologna mi chiamasse perché era uscita la notizia sul giornale ma non era vero. Lui è un amico vero, venne alla mia partita d'addio dopo aver giocato contro il Liverpool. In campo lo minacciavo, ma siamo legati. Lui qui è stato esonerato ma questo succede a tutti. Si è subito ripreso, e sta facendo bene. Avrò piacere di vederlo domani”.