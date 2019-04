Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 con la Fiorentina: "Salvo solo il risultato. Oggi abbiamo fatto meno bene, sbagliando troppi passaggi e con troppi lanci lunghi. Abbiamo creduto poco nella vittoria e non mi è piaciuto. Se giocheremo così sarà difficile. Il ritorno a Firenze? È la prima volta che ho ricevuto applausi, ma solo perché sono entrato con Montella. Sennò avrei preso fischi".



Su Orsolini: "Sicuramente ha grandi margini di miglioramento. Con me sta bene, deve migliorare sulla concentrazione. Ogni tanto lo richiamo. Comunque si sta sacrificando, è bravo nell'uno contro uno e fa gol. Può ancora migliorare".



Poi alla Rai, sulla vittoria della Spal contro la Juve: "Lotta salvezza falsata? Lo so che vado controcorrente, ognuno fa i conti in casa propria ma la Juve non ha bisogno di mettere in campo ragazzi di Serie C, ha un sacco di giocatori, mi dispiace, la SPAL ha cercato di fare il meglio possibile e ha vinto meritatamente, ogni allenatore fa le sue scelte, ma se vedi la Juve con tutti i giocatori che ha, mette in campo quelli di C, non mi sembra giusto. E' un mio pensiero, non voglio fare polemiche, dobbiamo cercare di pensare a noi e prendere più punti possibili al di là degli altri."