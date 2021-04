Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato anche di mercato: "Per confermare Barrow la società deve spendere 15 milioni di euro - ha detto in conferenza stampa - e saranno 15 milioni in meno per il mercato. Ecco perché con lui mi arrabbio, anche perché so che può fare sempre di più".