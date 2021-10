Alla vigilia della sfida con il Cagliari,: "Non facciamoci ingannare dal loro ultimo posto. Siamo usciti per la prima volta dalla parte sinistra della classifica e ora dobbiamo tornarci. Giocheremo con più aggressività rispetto alla sfida col Napoli".- "Credo che sarà un passaggio definitivo: perdiamo un po' il pressing offensivo ma ci guadagniamo nella compattezza dietro. Non è un modulo che mi fa impazzire, ma devo capire i ragazzi come si sentono più protetti".- "Sta bene, credo che domani ci sarà. Binks? Potrebbe giocare, deciderò domani mattina. Schouten non ci sarà, bisogna chiedere ai dottori come sta".- Alla squadra ho detto di non pensare agli arbitri, non voglio che trovino alibi. Sicuramente c'è un po' di confusione: non credo di avere una squadra cattiva, eppure siamo quella non più espulsioni e rigori contro. Anche l'anno scorso mi ero lamentato, è una storia che si ripete".- "E' stato espulso due volte per doppia ammonizione, ma può capitare di essere espulsi per falli. E' un giocatore importante, anche se con Arnautovic al posto di Palacio ci sono meno spazi. Sicuramente Roberto deve fare meglio, lo sa anche lui".- Mai avuto dubbi su di lui, ha sempre fatto bene. Se vediamo l'altezza non dovrebbe giocare mai. Insieme a Binks non può giocare perché sono tutti e due centrali nella difesa a tre, sono uno il cambio dell'altro".