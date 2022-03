Sinisaha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta delcontro la(1-0).- "Ci siamo fatti male da soli, abbiamo preso due pali e non sfruttato le occasioni: è forse il 17° palo, siamo un po' tanto sfortunati, poi abbiamo preso l'espulsione ed è diventata difficile. Abbiamo rischiato poco e niente, anche in 10 abbiamo cercato di gestire bene gli ultimi 15 minuti, siamo riusciti a ripartire bene, abbiamo avuto un'occasione con Arnautovic... Loro hanno fatto gol su quel cross, la partita è stata equilibrata ma abbiamo fatto tutto noi. Mi dispiace perchè comunque non so come sarebbe finita se fossimo stati in 11, peccato perchè abbiamo cominciato bene. Abbiamo perso, ma quando fai questi errori perdi anche con le squadre al tuo livello o meno forti. Questa squadra sulla carta era più forte, ma oggi non si è visto in campo".- "L'unica cosa che non mi è piaciuta in alcuni momenti è la gestione tecnica, siamo stati un po' frenetici, ansiosi. Loro sono una squadra che pressa alta, ma concede anche molto, e tutte le volte che siamo riusciti a uscire con serenità e tranquillità li abbiamo messi in difficoltà. Ci sono state anche diverse volte dove potevamo sicuramente gestire meglio le situazioni ma eravamo troppo frettolosi di giocare la palla, sbagliando i passaggi semplici. Eravamo troppo ansiosi, poi la prestazione c'è stata, l'atteggiamento è stato giusto, come l'avevamo preparata. Quando giochi in 10 per un'ora diventa tutto più difficile... Poi abbiamo dovuto fare di nuovo due cambi obbligati, perciò in quella situazione era tutto estremo. Ma i ragazzi si sono comportati bene, non abbiamo sfruttato le occasioni, abbiamo giocato un'ora con un uomo in meno... Tre o quattro mesi fa avremmo perso 3-4 a 0, adesso la squadra è in fiducia, sta bene fisicamente, ci crede, lotta, perciò dobbiamo vedere il lato positivo e non pensare a quello che è successo, siamo sulla strada giusta".- "A sprazzi, quello che non mi è piaciuto è la gestione tecnica: anche lì si vede la crescita di una squadra che vuole diventare grande, nel gestire le situazioni di una partita, prendersi più responsabilità, giocare meglio la palla, sapere quando rischiare. Noi nel primo tempo, nonostante abbiamo creato, avremmo potuto gestire meglio certe situazioni invece siamo stati troppo frettolosi, frenetici. La mia squadra comunque è tecnica, sa giocare a calcio, se non lo sapessero fare non gliel'avrei chiesto ma io li vedo tutti i giorni in allenamento e so quello che fanno, perciò mi dispiace quando poi in partita non riescono a metterlo in pratica non per merito dell'avversario ma per demerito nostro, perchè diventiamo troppo ansiosi e frettolosi, non siamo lucidi. Questo è un aspetto in cui dobbiamo crescere se vogliamo diventare grandi".