L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic a parlato così in vista del Genoa di tre giovani che vuole lanciare nel finale di stagione: “Se farò esordire i ragazzi del 2005 e 2004? Vediamo come va la partita... Certo Amey, Urbanski e Raimondo hanno talento. Ho letto l’intervista a Vigiani, il loro allenatore dell’Under 17: ha detto che Amey ha come piede forte quello destro, io credevo fosse mancino, questo per dire che lui li allena e sa tutto meglio di me, ma anche nell’uso del sinistro Wisdom spicca non poco... Urbanski? Lo vedo alla Pjanic. Raimondo? Tra i tre il meno strutturato è Urbanski ma si vede che hanno talento: meglio avere talento che due ferri da stiro. Comunque si allenano ormai con noi da un mese e mezzo e la differenza di crescita si nota”.