Alla vigilia della sfida contro la Roma,ha parlato in conferenza stampa: "Vignato? L'ho visto bene, può giocare. Davanti non c'è l'imbarazzo della scelta, domani partirà dal 1', Sansone è ancora fuori"."Ieri si è fatto ancora male, uscendo prima dall'allenamento. Si riparte da zero, per domani non è nemmeno convocato"."Ho già spiegato perché ho scelto la difesa a 3 con l'Inter. Lukaku e Lautaro non potevano avere 50 metri di campo. Avremmo potuto fare meglio, la colpa è stata mia. E' stato recepito male il messaggio: si è pensato che volessi andare a Milano per difendermi, ma non era così. Ho chiesto scusa alla squadra, dalle negatività si impara e ho capito che non possiamo giocare con quel modulo. Volevo comunque fare un gol in più dell'avversario."Ho già scelto, ma non ve lo dico"."Non ci spero né più né meno che gli ultimi due anni. Il nostro obiettivo era migliorare la stagione scorsa e prendere i giocatori per lottare in Europa, ma il Covid ha bloccato gli investimenti. Per questo abbiamo deciso di investire sui giovani e fare la squadra più giovane d'Italia. 52 punti? Pensiamo a salvarci, è un campionato particolare. Se arriviamo a 52 secondo me avremo fatto un mezzo miracolo"."Non dobbiamo fermarlo come abbiamo fatto con Lukaku, altrimenti non si ferma. Speriamo non sia in giornata, anche se la Roma non è solo Dzeko".