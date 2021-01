L'allenatore del Bolognaha parlato così alla vigilia della partita contro la Fiorentina: "Siamo una squadra che non muore mai, che gioca sempre per vincere. Anche quando stiamo 0-1/0-2 giochiamo, anche se una volta mi piacerebbe andare in vantaggio... Ma l'importante è reagire allo svantaggio. Ravaglia non ha ancora recuperato. Stava sempre bene, poi quando doveva andare in porta ha iniziato a stare male. Sembra che aspetti il ritorno di Skorupski per tornare a disposizione.quando ha giocato è sempre stato uno dei migliori;è fondamentale, senza di lui siamo una squadra diversa;l'anno scorso è stato tra i giocatori col miglior rendimento, da centrale sta trovando più difficoltà perché non ha quella furbizia che potrebbe avere un altro difensore cresciuto da un'altra parte. I giapponesi sono soldatini e quando gli insegni una cosa lo fa, ma per sua cultura è ancora ingenuo.l'abbiamo preso su richiesta mia, è stato pagato tanto perché è un giocatore di qualità dal quale mi aspetto che faccia quello che ha fatto vedere all'inizio. Domani giocherà senza quella fascia sul braccio, altrimenti glielo taglio... Deve stare sereno e tranquillo e pensare solo a giocare bene".- "Già il campionato è strano di suo, dopo la sosta lo è ancora di più. La Fiorentina arriva da due pareggi e una vittoria con la Juve, noi da tre rimonte chiuse col pareggio: sarà una partita equilibrata, noi giocheremo con aggressività per vincere, loro cercheranno di sfruttare le loro qualità migliori. Hanno giocatori tecnici con Ribery,. La sosta è servita per recuperare energie psico-fisiche, stiamo recuperando alcuni infortunati: Skov e Dijks hanno recuperato, Hickey è tornato dal Covid; abbiamo fuori ancora Sansone e altri".- Non parlo con voi del mercato, ne parlo con la società. Se vi interessa tra noi possiamo parlare della partita, di chi gioca o rimane fuori. In generale,faremo acquisti che possano essere riscattati se ci dovesse essere la possibilità".