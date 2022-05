Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato a Sky prima della gara col Sassuolo:



"La prima finale a Venezia l'abbiamo sciupata, non dovevamo, adesso dobbiamo fare 6 punti per centrare il record dell'era Saputo e finire al meglio. Oggi giochiamo in casa, i tifosi se lo meritano. Futuro? La vita mi ha insegnato a pensare giorno per giorno, faremo i conti quando sarà il momento. Anche quando perdo, vinco perché imparo. Non si cresce solo anagraficamente, ma anche come uomini e come calciatori, questo è il mio insegnamento ai ragazzi".