Il Bologna ha avviato i contatti con il Torino per il brasiliano Lyanco. Il difensore classe '97 è molto legato a Mihajlovic ed è già stato in rossoblù la seconda la parte della stagione 2018-19. Il Torino ha già respinto una proposta dello Sporting Lisbona di 6 milioni per la metà del cartellino: i granata ne chiedono almeno 12 per il giocatore che piace anche al Napoli.