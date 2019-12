Si chiude il 15esimo turno di Serie A con il posticipo tra Bologna e Milan. Di seguito gli episodi da moviola della giornata, analizzati da Calciomercato.com.



BOLOGNA – MILAN ore 20:45

CHIFFI di Padova

BINDONI – MANGANELLI

IV: PICCININI

VAR: GUIDA di Torre Annunziata

AVAR: DI VUOLO



32' E' regolare la posizione di Theo Hernandez in occasione del gol del raddoppio dei rossoneri. Al momento dell'assist di Suso il terzino è dietro l'ultimo difensore del Bologna.



20' ammonito Bennacer per una scivolata su Dzemaili. Il centrocampista del Milan sembra però colpire il pallone. La decisione dell'arbitro sembra esagerata.



12' Piatek si invola in area di rigore avversaria. Bani lo insegue da dietro e lo tocca, seppur leggermente, sbilanciandolo. Chiffi non ha dubbi: rigore. Il contatto è lieve, ma la decisione appare corretta.