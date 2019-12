Il Milan non si espone. Anzi, Stefano Pioli non lo fa. Non direttamente, ma indirettamente sì.”, ha detto in conferenza stampa l’allenatore rossonero., come nelle altre occasioni in cui era stato interpellato sul possibile ritorno dello svedese, più. E, in particolare, sul ruolo dell’attaccante portoghese, che va verso l’ennesima panchina a Bologna (ci sarà ancora Piatek da prima punta). “Quando è entrato, i suoi compagni sono stati bravi ad adattarsi alle sue caratteristiche”, le dichiarazioni di Pioli, sempre oggi in conferenza stampa.- Un messaggio chiarissimo dell’allenatore del Milan, cheLa squadra rossonera, con Piatek in enorme difficoltà, ha bisogno di una prima punta. Anzi, di un vero centravanti d’area di rigore, un trascinatore, un leader d’attacco., consapevole di aver fatto tutto il possibile per riportarlo in rossonero con un importante sforzo economico.Zlatan - che ha recentemente strizzato l’occhio al ritorno in Italia - ci sta pensando. E - come appreso da Calciomercato.com - filtra cauto ottimismo da Casa Milan. Il Milan ha bisogno di un vero centravanti, chi meglio di Ibra? Maldini e Boban aspettano, da un momento all’altro può arrivare l’ultima parola dello svedese sul suo futuro....