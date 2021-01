All'intervallo di Bologna-Milan i rossoneri sono in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Rebic che ha respinto in rete un rigore sbagliato da Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole di Alexis Saelemaekers: a Sky Sport: "Credo che in campo si stiano vedendo due buone squadre, noi stiamo facendo bene ma serve di più nella ripresa per trovare il secondo gol".