Bologna-Monza, le formazioni ufficiali: Zirkzee e Ferguson contro Djuric e Colpani

Di seguito le formazioni ufficiali di, gara valida per la 32esima giornata di Serie A, al Dall'Ara:Squalificato Saelemaekers, Urbanski vince il ballottaggio con Ndoye per affiancare Ferguson e Orsolini dietro Zirkzee. In panchina Calafiori, c'è Beukema con Lucumì in difesa. Per il Monza Zerbin ancora preferito a Maldini e Valentin Carboni che partono dalla panchina, torna Pessina dopo la squalifica e in avanti confermato Djuric con Colpani.: Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee. All. Thiago Motta.

: Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, Carboni A., Bondo, Akpa-Akpro; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All. Palladino