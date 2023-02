Il programma di domenica 12 febbraio della 22esima giornata di campionato vede Bologna-Monza con calcio d'inizio al Renato Dall'Ara a partire dalle ore 15. I padroni di casa di Thiago Motta sono a -1 da un posto in Conference League e arrivano da 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 gare. Rendimento al top è però anche quello degli ospiti di Palladino che sono in serie positiva da 5 giornate in cui hanno anche battuto la Juve.



DOVE VEDERLA -Bologna-Monza, calcio d'inizio alle 15 di domenica 12 febbraio al Dall'Ara sarà trasmessa in tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Sosa, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota.