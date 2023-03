, allenatore del Bologna, ha presentato così la sfida al Torino."Vivo la situazione esattamente come prima, chiedo massimo impegno in allenamento per preparare al meglio la partita e affrontare in questo caso una buona squadra come il Torino"."Sicuramente, perché ormai tutti ci conoscono. Ad ogni modo è sempre importante il modo in cui affrontiamo la partita, e tutto il resto sarà una conseguenza di come ci prepariamo"."Quando giocavo dovevamo sempre rispettare alcune caratteristiche per giocare bene di squadra, ma la decisione la prende sempre il giocatore. Anche adesso, i ragazzi hanno dei doveri, ma quando sono in campo sono loro a decidere cosa fare"."Stanno bene, saranno in gruppo per la sfida contro il Torino"."Sappiamo che il Torino è una squadra fisica che gioca bene a calcio. Sono difficili da affrontare e come sempre penserò a cosa può incidere per fare le mie scelte, in questo caso sicuramente la fisicità è un fattore importante"."Io chiedo a tutti i nostri attaccanti la stessa cosa, aldilà delle caratteristiche. Sicuramente in base alle proprie qualità alcuni possono dare di più sotto certi aspetti e viceversa. Loro sanno cosa vogliamo da ognuno di loro"."Musa è un periodo che lo vedo molto bene. Il tridente Stephan, Lewis e Orsolini sta funzionando, ma possono fare meglio. Anche quando ha giocato Aebischer hanno fatto molto bene e questo da conferma al fatto che sono loro che devono sempre prendere le decisioni giuste in campo"."Entrambi stanno bene e sanno di cosa abbiamo bisogno"."Tutti possono partire titolari, le scelte dipenderanno dal momento e dalle caratteristiche dell'avversario"."Tutto è possibile nel calcio. Dipenderà solo da loro. Noi partiamo sempre dalla concentrazione e dal lavoro per cercare nuove ambizioni"."I ragazzi sanno perfettamente cosa non sbaglieremo"."Fa parte del gruppo. Se gioca darà il suo contributo in campo, altrimenti lo darà fuori dal campo esattamente come sa fare essendo un grande professionista"."Bene, come sempre"."E' un ragazzo molto intelligente che lavora quotidianamente molto bene. Non è un caso che si trovi in un momento di forma così"."Noi qui cercheremo di aiutare sempre Riccardo a migliorarsi, dallo staff tecnico allo staff medico, così che lui possa esprimersi al meglio. Alla fine però dipende tutto da lui"."Il nostro obiettivo ad oggi è quello di essere al massimo e di fare bene contro una squadra forte, che gioca bene, guidata da un allenatore di grande carattere"."Si, Nzola. Lo abbiamo fatto pensando al bene della squadra"."Giocano bene sia in fase offensiva che difensiva, su entrambe le fasce. Non fanno giocare le squadre avversarie e sono molto propositivi. Noi dobbiamo stare molto attenti quando non abbiamo la palla, stare compatti e lasciargli meno spazi possibili"."Lui lavora tutti i giorni, e in allenamento lavoriamo molto con la palla anche con i portieri. Noi allenatori cerchiamo sempre di far capire ai ragazzi cosa vogliamo, ma sono loro che in campo devono prendere le decisioni. Contro l'Inter ma anche in altre partite abbiamo costruito bene dal basso e loro sanno che c'è questa possibilità, ma sta a loro decidere situazione per situazione"."Ho un grande rispetto per il Torino, e li affronteremo consapevoli delle loro qualità ma anche delle nostre"."Fa sempre piacere leggere e ascoltare delle belle parole spese nei tuoi confronti. La capacità è quella di rimanere in equilibrio, ma la cosa che mi fa più piacere è quando parlano bene del Bologna perché io faccio parte di un gruppo e di un Club che sta funzionando molto bene.. Tutti qui lavorando per sé stessi ma anche per i propri compagni"."No perché la filosofia riguarda una persona sola, noi qui siamo un gruppo".