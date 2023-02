Mancava la ciliegina sulla torta al Bologna di Thiago Motta: è arrivata ieri con la vittoria per 1-0 contro l’Inter allo Stadio Dall’Ara, la prima vittoria contro una “Big” della stagione grazie ad una prova di altissimo livello da parte dei rossoblù.



Inutile dire quanto l’ambiente sia galvanizzato da questo risultato: da una parte insperato e dall’altra totalmente meritato con un Orsolini protagonista assoluto, autore del gol e ora uomo chiave di questo Bologna. La classifica, in questo momento, dice settimo posto e il clima che si respira ora sotto le Due Torri è qualcosa di magico ed elettrizzante allo stesso tempo.



Probabilmente è da vent’anni che non si vede il Bologna giocare così bene a calcio, a prescindere poi dagli interpreti che scendono in campo: nonostante l’assenza di Arnautovic, i rossoblù stanno dominando gli avversari partita dopo partita regalando un sogno ai tifosi che ora sperano davvero di poter agguantare l’Europa.



Unione, forza, determinazione e spirito di sacrificio: questa squadra ha tutte le carte in tavola per ritagliarsi il suo posto in classifica, per sperare di entrare in Conference League. Thiago Motta è stato bravo a capire ogni suo singolo giocatore e riuscire a tirare fuori il meglio di ognuno, con lo scopo di migliorarsi ogni giorno di più. Senza pressione ma con coraggio, senza obblighi ma con volontà, è ora di gridare quel #weareone più forte che mai: i grandi obiettivi infatti si raggiungono unendo le forze e l’Europa ora non è più un sogno ma qualcosa di molto più vicino.