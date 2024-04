Bologna, Motta: 'Grazie a Sacchi e Capello. Rosa corta? Conta la qualità'

, allenatore del, parla in conferenza stampa in vista del match con l'Udinese. Il tecnico italo-brasiliano, oggetto dei desideri di tanti top club (fra i quali Juventus e Milan)per gli attestati di stima nei suoi confronti: "Gli attestati di stima ricevuti da, fanno sempre piacere. E lo faccio anche a nome del Bologna, sempre pensando a quello che dobbiamo fare, quindi focalizzarci sull’Udinese che all’andata fece un’ottima prestazione".Sulla partita con l'Udinese: "Ambiziosi lo siamo sempre stati e vogliamo regalare gioia alla gente - riporta Gazzetta.it -. Cosa mi chiedono i tifosi quando mi incontrano per strada? Mi dicono bravo, complimenti e di continuare così. Me lo dicevano anche quando la classifica era diversa. La Roma é una squadra che gioca, dà il via a una partita aperta e non credo che contro l’Udinese sarà così. La cosa più importante é che i miei ragazzi capiscano il momento, e per esempio nel gol da 35 tocchi all’Olimpico l’hanno capito, con pazienza, calma per poi attaccare. Dobbiamo fare la miglior partita di questa stagione".

Sull'Europa: "Se vinciamo siamo comunque in Europa? Il nostro obiettivo domenica é offrire il miglior calcio possibile, del risultato non sappiamo, non ne abbiamo il controllo e il resto può essere uno stimolo in più".Motta prosegue: "Avere una rosa corta? La mia idea é la qualità e non la quantità: penso sia la cosa migliore avere un gruppo più ristretto, oltre al fatto che ci sono giocatori che hanno un basso minutaggio e questo non mi piace. Sono orgoglioso del fatto che dal primo giorno i miei ragazzi hanno creduto in quello che volevano proporre. Siamo come una famiglia? L’ambiente sano, il rispetto per tutti e fra di loro anche quando uno non gioca o entra per cinque minuti si vede, c’é. E questo é fondamentale. Il ritorno di Soumaoro sul campo? Sono felice, poco alla volta rientrerà anche con la squadra, lui ha l’attitudine, arriva col sorriso e va via col sorriso e chiede sempre di lavorare di più".