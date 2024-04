Adani: 'Nessuno alla Juve può essere soddisfatto. Deve cambiare Allegri con Thiago Motta' VIDEO

17 minuti fa



L'ex difensore e oggi opinionista Lele Adani, intervistato a margine dell'evento a San Siro organizzato da Il Foglio, è tornato a parlare della Juventus e del percorso fatto da Massimiliano Allegri in questa annata criticando ancora una volta quanto fatto. Particolare la riflessione sulla finale di Coppa Italia che non potrebbe salvare neanche vincendola un'annata come questa.



NESSUNO SODDISFATTO - "Nessuno che lavora o tifa Juve può essere soddisfatto, tutto il resto è voler fare apparire una cosa che non sarà mai. La Juve è imperativo costante e rivendicato nel tempo, è giocatori forti, che fanno finali di campionati del Mondo, non può essere salvata la stagione con la vittoria della Coppa Italia"



THIAGO MOTTA - "Dopo Allegri? Se andasse su un profilo diverso per caratteristiche dopo 8 anni di Allegri, sia coi risultati che coi non risultati di ora, va fatto ciò che non ha fatto 5 anni fa. Deve cambiare e difendere la strategia, non come fatto con Sarri e Pirlo. Il profilo migliore allena il Bologna ed è Thiago Motta oggi".