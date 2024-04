Bologna, Motta: 'Pareggio fantastico per come è arrivato, ma si gioca troppo poco...'

Ilha pareggiatocontro l'nella gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A. I rossoblù sono andati sotto nel primo tempo, grazie a un gol di, ma nella ripresa con un uomo in meno (Beukema espulso per somma di ammonizioni) sono riusciti a rimettere il risultato in parità grazie alla punizione diAl termine della partita, misterha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le dichiarazioni:- "Sono, sapevamo che sarebbe stata complicata. Loro cercano di non far giocare l'avversario e sono molto bravi nelle ripartenze, noi pur non essendo stati perfetti siamo riusciti a pareggiare e possiamo guardare avanti".

- "Oggi, fate voi i commenti. Io sono soddisfatto perché non abbiamo perso la testa cercando di ottenere la vittoria".- "Ha fatto una grande partita, insieme ai suoi compagni, sa fare diversi ruoli. Oggi è in forma e siamo contenti di lui".- "Ha fatto bene nel primo e nel secondo tempo, da quando è arrivato".- "Le emozioni vengono perché chi ama il calcio vuole vivere momenti così, oggi è stato uno spettacolo e questo ti dà degli stimoli in più.".