si affrontano allo Stadio Dall'Ara nella 34esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 15, dirige l'incontrodella sezione di Macerata, su Calciomercato.com gli episodi dah. 15.00: Sacchi: Bindoni - Tegoni: Monaldi: Valeri: Marini- Nel Bologna sei diffidati: Beukema, Calafiori, Freuler, Lykogiannis, Kristiansen e Ndoye. Sono sette invece per l'Udinese: Bijol, Giannetti, Kamara, Payero, Perez, Success e Thauvin.- Ferreira ferma fallosamente lo scatenato Saelemaekers: scatta l'ammonizione.

- Giallo a Davis per un intervento in ritardo su Fabbian.- Altra ammonizione pesante per l'Udinese: anche Payero era diffidato e salterà il Napoli.- Zirkzee spinge Kristensen per reazione a una trattenuta: giallo per l'attaccante del Bologna.- Giallo pesante per Perez: era diffidato, salterà la prossima partita contro il Napoli.: il centrale, già ammonito, ferma fallosamente il contropiede di Samardzic da ultimo uomo, secondo giallo e rosso inevitabile. Salterà il Torino.- Intervento in ritardo di Beukema, punizione e ammonizione. Giallo pesante: il difensore era diffidato e salterà il prossimo turno contro il Torino.

- Sale la tensione: Lucca colpisce involontariamente Ndoye al volto con il gomito alto e viene ammonito, accesa reazione dei giocatori del Bologna e accenno di rissa, subito sedato dall'arbitro Sacchi e da Thiago Motta.- Giallo a Okoye per perdita di tempo su una rimessa dal fondo.- Evidente fallo su Saelemaekers: giallo per Ehizibue e scintille tra i giocatori, subito sedate dall'arbitro Sacchi.