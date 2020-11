Domani alle 18 ci sarà Bologna-Napoli, gara valida per la settima giornata di Serie A. Sarà la sfida numero 123 tra le due squadre nel massimo campionato italiano, la 62esima in casa emiliana.



I precedenti a Bologna sono 61, di cui 31 vittorie per i rossoblù, 14 pareggi e 16 per il Napoli. L'ultima sfida è terminata sul risultato di parità: 1-1 lo scorso 15 luglio 2020. Gli azzurri, invece, non vincono lì dal 10 settembre 2017, quando andarono a segno Mertens, Callejon e Zielinski.