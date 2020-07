Mancano poco più di due ore alla sfida tra Bologna e Napoli. Azzurri che giocheranno senza troppe pressioni, ma con l'obiettivo di migliorare partita dopo partita. Questa sarà la sfida numero 122 tra le due squadre in Serie A, la 61esima edizione in terra emiliana.



Questo il bilancio dei precedenti al Dall'Ara: 41 vittorie Bologna, 36 pareggi, 44 successi del Napoli.



Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A: 10 settembre 2017 – Bologna v Napoli 0-3



Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A: 19 gennaio 2014 - Bologna v Napoli 2-2



Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro il Bologna in Serie A: 25 maggio 2019 – Bologna v Napoli 3-2