Bologna-Napoli (domenica 28 maggio alle ore 15 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A. Thiago Motta dovrà fare a meno di Orsolini squalificato. Chance per Gaetano in corsa per Spalletti.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti