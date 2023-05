Spalletti si ferma un anno. Secondo Il Mattino, De Laurentiis gli concederà la risoluzione del contratto in scadenza a giugno 2024 e il tecnico non allenerà nessun'altra squadra nella prossima stagione.



Al suo posto può arrivare lo spagnolo Luis Enrique (ex Roma e Barcellona), che ha detto no al Chelsea. Sullo sfondo restano i nomi di Benitez, Nagelsmann, Italiano, Gasperini, Thiago Motta e soprattutto Conte.