Di seguito il report del Bologna:



Agli ordini di Sinisa Mihajlovic la squadra è tornata in campo questo pomeriggio in preparazione alla sfida con la Spal. Seduta tecnico-tattica per i rossoblù, a cui non hanno preso parte Gary Medel, Ladislav Krejci, Stefano Denswil e Mitchell Dijks, tutti alle prese con le terapie del caso. Gli esami cui è stato sottoposto Nicola Sansone non hanno evidenziato lesioni: il giocatore osserverà qualche giorno di lavoro personalizzato.