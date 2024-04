Bologna, non solo cessioni: occhi su Tessmann, il 'cervello' del Venezia

Il futuro di Thiago Motta, quello di Zirkzee, Calafiori e - fino a prima della lesione del legamento crociato del ginocchio - Ferguson. Sono mesi in cui si parla tanto del, per via della, soprattutto per i tanti talenti messi in mostra e prossimi protagonisti sul mercato, per quanto riguarda le uscite. In attesa di capire se sarà Champions, Europa o Conference League, il club del presidente Saputo non vede l'ora di avere la certezza aritmetica della partecipazione a una competizione continentale la prossima stagione e, per questo motivo, non è affatto intenzionata a smantellare. Tutt'altro.

E se trattenere i migliori giocatori di quest'anno non sarà semplice, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stanno già pensando aila prossima estate. Tra questi, uno di quelli seguiti costantemente in questi mesi è Tanner, centrocampista del. Già a gennaio i rossoblù - così come l'- hanno provato a strappare il sì del club veneto per un trasferimento da programmare poi per l'estate, puntando sul contratto indel classe 2001. Un contratto ancora non prolungato e per cui molto dipenderà dal finale di stagione della squadra di Paolo Vanoli.. Altrimenti, una separazione sarebbe la soluzione migliore per tutte le parti: il Bologna è alla finestra, pronto a cogliere l'opportunità.