Juventus, contatti per Ferguson: la valutazione del Bologna e la concorrenza

La Juventus sta già programmando quello che sarà il futuro, con il mirino puntato sul reparto di centrocampo, dove verrà effettuato un investimento importante per rinforzare il reparto della mediana a disposizione di Massimiliano Allegri. Recentemente, ci sono stati dei contatti tra la dirigenza bianconera e gli agenti di Lewis Ferguson, 24enne centrocampista del Bologna.



I bianconeri si sono informati concretamente sulla sua situazione e dal vivo lo hanno già osservato in diverse circostanze nel corso di questa stagione. Il Bologna, che lo considera uno dei suoi pezzi più pregiati, lo valuta attorno ai 25 - 30 milioni di euro e potrebbe decidere di cederlo in estate, in caso di arrivo di offerte congrue al suo valore. Anche l'Atalanta è sulle sue tracce: ci sono già stati alcuni contatti e la società orobica (così come il Milan e il Napoli) è al momento molto interessata al centrocampista scozzese.