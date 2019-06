Sinisa Mihajlovic vuole rinnovare il contratto di Erick Pulgar, metronomo del suo Bologna. Come scrive viaemilianews.com, la prossima settimana inizieranno i colloqui per il prolungamento di un contratto in scadenza nel 2022: la proposta è di un rinnovo fino al 2023 con clausola di rescissione a 25, ora è a 12.