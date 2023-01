Palla all'angolino, sguardo verso il cielo: "Ho avuto il piacere di dedicare il gol al mister che purtroppo ci ha lasciati e anche a Vialli che ho avuto il piacere di conoscere in Nazionale" ha detto Orsolini nel post partita di Bologna-Atalanta. Poi continua: "Sono molto dispiaciuto per queste due perdite e per il rapporto speciale che avevo con Sinisa; gli ho dedicato quel gol perché è qualcosa che avevo nel cuore".