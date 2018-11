Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, è intervenuto al termine del primo tempo del match contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport:



Serve più coraggio?

"Ci vuole un po' più di intraprendenza. Soprattutto in fase di costruzione. Dobbiamo essere più concreti e dobbiamo mettere in mezzo più cross possibili, abbiamo due grandi saltatori come Santander e Palacio. Dobbiamo continuare su questa strada, sperando anche in un pizzico di fortuna"