Non è iniziata bene la stagione di Riccardo Orsolini: zero minuti giocati contro la Lazio ma l’esclusione non è legata al mercato: Sinisa Mihajlovic l'ha punito per non essere arrivato puntuale a una riunione. Non è escluso, però, che il giocatore possa comunque lasciare il Bologna in questi ultime due settimane di mercato.