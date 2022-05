Il gol di Orsolini non è bastato al Bologna per evitare la sconfitta in casa di un Venezia che vince 4-3 e rimane in corsa per la salvezza. Nel post partita, l'attaccante rossoblù ha analizzato così la sconfitta: "Siamo partiti male, poi l'abbiamo ribaltata e alla fine c'è stato il rigore di Aramu. Se c'era? Se l'arbitro ha visto così per lui era fallo, io non commento. Abbiamo una squadra giovane con tanti ragazzi che stanno facendo esperienza, l'assenza del mister ci ha unito ancora di più ma ci manca ancora un po' di malizia e furbizia in alcune situazioni - ha detto a Dazn - E' bello che sia tornato Mihajlovic, sono contento più per l'uomo che per l'allenatore. Volevamo regalargli una vittoria, purtroppo non ci siamo riusciti".