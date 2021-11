Il Bologna con il cambio modulo lo ha di fatto messo un po' ai margini, ma nel futuro di Riccardo Orsolini non c'è la cessione. Tanti club sono interessati a lui (a partire da Lazio e Fiorentina in Serie A), ma per il club emiliano c'è un dettaglio che, se non arriverà un'offerta irrinunciabile, lo toglierà comunque dal mercato. Musa Barrow, infatti, sarà impegnato con la Coppa d'Africa e Orsolini nelle gerarchie di Mihajlovic è considerato il suo naturale sostituto.