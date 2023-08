Due settimane di trattative, con il campionato pronto a iniziare, e poi ci sarà il gong. Con tante situazioni che andranno ancora definite nei prossimi 14 giorni, tra acquisti, cessioni e anche rinnovi di contratto. Soprattutto quelli in scadenza 2024, che da gennaio saranno liberi di firmare con dei nuovi club per la prossima stagione. Tra i casi più spinosi c'è quello di Riccardo Orsolini, il cui accordo col Bologna è appunto in scadenza il prossimo 30 giugno e per cui non c'è all'orizzonte un'intesa per prolungare.



LA PREMIER CHIAMA - Una cessione in questa sessione di mercato sembrava la soluzione più scontata, eppure al rush finale ancora non è arrivata. La Lazio ci ha provato a inizio luglio, la Fiorentina è rimasta sempre sullo sfondo, il Sassuolo ci pensa per l'eventuale post Berardi, ma su Orsolini negli ultimi giorni è arrivato un interessamento importante dall'estero. Il Fulham sta infatti pensando di portare il classe '97, reduce dalla sua miglior stagione in Serie A della carriera, in Premier League. Primi contatti, in attesa di capire se affondare o meno. E se chiudere una telenovela che dura da inizio estate...