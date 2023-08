Un inizio di 2022/23 da sogno, che lo ha portato dalla Serie B al Mondiale. Walid Cheddira un anno fa ha vissuto la sua favola, capocannoniere per gran parte del campionato grazie ai gol messi a segno col suo Bari e portato in Qatar dalla rivelazione Marocco del ct Regragui. Dopo una seconda parte di annata complicata, sono state 17 le reti dell'attaccante di Loreto, arrivato a una manciata di secondi dalla promozione in Serie A nella finale playoff contro il Cagliari al San Nicola. Quella Serie A che però Cheddira è pronto a conoscere, visto che il Frosinone è molto vicino al classe '98.



DETTAGLI E CONCORRENZA - Prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di salvezza. Questa la base dell'accordo tra Frosinone e Bari, col club del presidente Stirpe che aspetta l'ok definitivo dal suo omologo De Laurentiis. Tanti i club di A che hanno pensato a Cheddira in questa estate, dall'Empoli al Verona e anche il Cagliari, che è rimasto fino all'ultimo la vera concorrente del Frosinone. Che ha però scelto Cheddira per rinforzarsi in vista di una stagione che si preannuncia difficile per la squadra di Eusebio Di Francesco, che dovrà lottare fino alla 38esima giornata per la salvezza. E vuole farlo con un centravanti "mondiale" in più.