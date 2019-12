Decisivo nella vittoria del Bologna a Lecce, Riccardo Orsolini parla a Sky Sport al termine dell'incontro: "Gol da fenomeno mi sembra esagerato, ma per me è stata una partita molto positiva e sono contento sia finita così, anche se nel finale abbiamo rischiato qualcosa. Mihajlovic? Era arrabbiato perché non dobbiamo avere cali di tensione, eravamo avanti 3-0 e ci siamo complicati le cose da soli. Medel? È stato coraggioso a sfidare Mihajlovic in campo (ride, ndr). Non si sono capiti, non ho visto bene, c'è stato un parapiglia con i giocatori del Lecce ma in spogliatoio si sono chiariti. Normale che Mihajlovic mi avesse bacchettato dopo Napoli, perché quando un giocatore non attraversa un periodo di forma smagliante come accaduto anche a me in certe partite, non ci fa avere cali di tensione. Sa dove punzecchiarmi, usa bastone e carota, sono contento di come mi gestisce, ho un rapporto speciale con lui. Poi con la malattia mi sono legato ancora di più a lui: è una persona speciale, è lui che mi sta lasciando. Panchina? Fa parte del percorso di crescita, a volte penso lo faccia apposta per stimolarmi (ride, ndr), ma per me è una persona fondamentale. Cerco di seguire alla lettera quello che mi dice. I compagni d'attacco? Siamo un pacchetto offensivo ben rodato, ci troviamo bene dall'anno scorso e ci conosciamo praticamente a memoria, è uno spettacolo giocare con loro".